DFB: Bierhoff glaubt an VertragsverlÃ¤ngerung mit LÃ¶w

DFB: Bierhoff glaubt an Vertragsverlängerung mit Löw

erschienen am 13.10.2016



Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ist von einer Vertragsverlängerung mit Fußball-Bundestrainer Joachim Löw über die WM 2018 in Russland hinaus überzeugt. "Ich spüre ja, dass ihm die Arbeit Freude macht, und ich hatte in den Diskussionen mit ihm nie den Eindruck, dass er nach der WM 2018 unbedingt aufhören möchte", sagte Bierhoff im Interview mit dem kicker: "Ich habe einen Vertrag bis 2020, Marcus Sorg (Löws Assistent, d. Red.) ebenso. Warum sollte Jogi nicht auch noch weitermachen?"

Bierhoff (48) zeigte sich allerdings überrascht, dass Löw selbst in dieser Angelegenheit vorstellig wurde. "Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er das Thema anspricht", sagte der frühere Torjäger der Nationalmannschaft: "Von seiner positiven Grundstimmung bin ich hingegen überhaupt nicht überrascht."

Löw (56) ist seit August 2006 Bundestrainer. In 141 Spielen unter seiner Regie gab es 94 Siege, 24 Unentschieden und 23 Niederlagen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der WM-Titel 2014.