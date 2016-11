DFB-Fahrplan: Nächstes WM-Qualispiel in Aserbaidschan

erschienen am 12.11.2016



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet nach dem 8:0-Erfolg in San Marino das nächste WM-Qualifikationsspiel erst am 26. März in Aserbaidschan. Zuvor stehen für den Weltmeister zwei Klassiker an. Im abschließenden Länderspiel des Jahres tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag in Mailand gegen Gastgeber Italien an, das neue Jahr beginnt mit der Partie am 22. März in Dortmund gegen England. - Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

2016

15. November: Italien - Deutschland in Mailand (20.45/ARD)

2017

22. März 2017: Deutschland - England in Dortmund (20.45, übertragender Sender noch offen)

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland (18.00/RTL)

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino (20.45/RTL)

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland (Deutschland als Weltmeister qualifiziert)

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland (20.45/RTL)

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen (20.45/RTL)

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland (20.45/RTL)

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan (20.45/RTL)