DFB-Gegner Nordirland mit erster Heimpleite seit drei Jahren

erschienen am 15.11.2016



Deutschlands Qualifikations-Kontrahent Nordirland hat im Länderspiel gegen Kroatien eine klare Niederlage kassiert. Die Nordiren unterlagen in Belfast am Dienstagabend 0:3 (0:2) und verabschiedeten sich mit einer Pleite aus einem ansonsten erfolgreichen Jahr.

Der frühere Bundesliga-Torjäger Mario Mandzukic (9.), Duje Cop (35.) und Andrej Kramaric von 1899 Hoffenheim (68.) trafen für die Kroaten. Nordirland, das sich überraschend für die EM 2016 qualifiziert und dort trotz einer 0:1-Niederlage im Gruppenspiel gegen Deutschland das Achtelfinale erreicht hatte (0:1 gegen Wales), war es die erste Heimpleite seit September 2013. Damals gab es ein 2:4 gegen Portugal.

In der WM-Qualifikation liegen die Nordiren in der Gruppe C mit sieben Punkten hinter Deutschland (12) auf Platz zwei, Kroatien führt die Gruppe I an.