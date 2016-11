DFB-Gegner Tschechien mit Remis gegen Dänemark

erschienen am 15.11.2016



Der deutsche Qualifikations-Gegner Tschechien hat trotz früher Führung einen Sieg im Fußball-Länderspiel gegen Dänemark verpasst. Im Duell des Europameisters von 1996 mit dem Europameister von 1992 kamen die Tschechen im heimischen Mlada Boleslav zu einem 1:1 (1:1).

Tschechien, das im Hinspiel der WM-Qualifikationsgruppe C 0:3 in Deutschland verloren hatte (Rückspiel am 1. September 2017), kam durch Antonin Barak (8.) zum 1:0, der frühere Leverkusener Nicolai Jörgensen (30.) glich aus.

Bei den Gastgebern stand der Bremer Theodor Gebre Selassie in der Startelf, für den Rechtsverteidiger wurde Hoffenheims Pavel Kaderabek (66.) eingewechselt. Bei den Dänen kam der Gladbacher Jannik Vestergaard zur zweiten Halbzeit ins Spiel.

Tschechien liegt in der WM-Qualifikation mit nur fünf Punkten aus vier Spielen nur auf dem vierten Rang, Dänemark (6) ist in Gruppe E hinter Polen (10) und Montenegro (7) Dritter.