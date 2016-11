DFB-Historie: Die Liste der dreifachen Torschützen unter den Länderspiel-Debütanten

erschienen am 13.11.2016



Serge Gnabry hat im WM-Qualifikationsspiel in San Marino (8:0) als erster Debütant seit 40 Jahren drei Tore für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erzielt. Der Angreifer von Bundesligist Werder Bremen traf in der 9., 58. und 76. Minute.

Insgesamt sechs Spielern gelang in der deutschen Länderspielgeschichte ein Dreierpack bei der Premiere. - Die Dreierpack-Torschützen unter den deutschen Länderspiel-Debütanten:

Otto Dumke beim 4:2 in Schweden (18. Juni 1911

Josef Pöttinger 4:2 gegen die Niederlande (18. April 1926)

Fritz Walter beim 9:3 gegen Rumänien (14. Juli 1940)

Heinz Strehl beim 3:2 in Jugoslawien (30. September 1962)

Dieter Müller beim 4:2 n.V. gegen Jugoslawien (17. Juni 1976)

Serge Gnabry beim 8:0 in San Marino (11. November 2016)