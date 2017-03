DFB-Team bestreitet Abschlusstraining mit 21 Spielern

erschienen am 21.03.2017



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Abschlusstraining für den Länderspiel-Klassiker gegen England am Mittwoch in Dortmund (20.45 Uhr/ARD) mit 18 Feldspielern und drei Torhütern absolviert. Bundestrainer Joachim Löw musste in der Sportschule Kaiserau in Kamen auf die Weltmeister Mesut Özil und Julian Draxler (beide muskuläre Probleme im Oberschenkel) sowie Torjäger Mario Gomez (Adduktorenprobleme) verzichten. Das Trio fällt auch gegen England aus.

Torhüter Manuel Neuer hatte für die Begegnung am Mittwoch ebenso wie für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Baku gegen Aserbaidschan aufgrund von Wadenproblemen abgesagt. Für ihn hatte Löw Kevin Trapp von Paris St. Germain nachnominiert.

Trapp könnte ebenso wie Stürmer Timo Werner von RB Leipzig sein Debüt im Nationaltrikot feiern. Lukas Podolski wird am Mittwoch sein Abschiedsspiel bestreiten. Der Weltmeister führt die DFB-Auswahl gegen England als Kapitän aufs Feld.