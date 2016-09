DFB-Training ohne Meyer und Brandt

erschienen am 02.09.2016



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Training vor dem Abflug zum WM-Qualifikationsstart in Oslo gegen Norwegen ohne Max Meyer (Schalke 04) und Julian Brandt (Bayer Leverkusen) absolviert. Die beiden Olympia-Silbermedaillengewinner blieben im Düsseldorfer Mannschaftshotel, wo Regeneration auf dem Programm stand.

Das Duell mit Norwegen am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) ist für das deutsche Team der Anfang des langen Weges zur angestrebten Titelverteidigung bei der WM-Endrunde 2018 in Russland. Deutschlands weitere Gegner in der Qualifikationsgruppe C sind Tschechien, Nordirland, Aserbaidschan und San Marino.