DFB-Trio bei Besuch in deutsch-dänischer Schule gefeiert

erschienen am 07.06.2017



Die Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich, Sandro Wagner und Kevin Trapp haben am Mittwoch der Sankt Petri Schule in Kopenhagen einen Besuch abgestattet und sich dabei in der Turnhalle der deutsch-dänischen Privatschule den Fragen der rund 100 Schüler gestellt. "Ist Dein Trainer nett zu Dir?" und "Wer ist Dein Lieblingssänger?" wollten die Schüler der ersten bis siebten Klasse unter anderem wissen.

Einen Tag nach dem 1:1 (0:1) im Länderspiel im Bröndby-Stadion gegen Gastgeber Dänemark hatten die Schüler beim Eintreffen des Trios ein Spalier gebildet und die Spieler mit "Deutschland, Deutschland"-Rufen empfangen.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bleibt bis Donnerstag in Kopenhagen und reist dann zum WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg gegen San Marino weiter. Löw hatte in Abwesenheit zahlreicher Stars sechs Profis in Kopenhagen zu ihrem Länderspiel-Debüt verholfen, darunter auch Wagner und Trapp.

"Es herrschte noch eine große Anspannung. Vor Adrenalin habe ich lange nicht geschlafen", sagte Trapp am Rande des Schulbesuchs. Der Torhüter von Paris St. Germain hatte eine gute Leistung gezeigt und war beim Gegentor von Christian Eriksen (18.) chancenlos. Kimmich glich mit einem sehenswerten Fallrückzieher kurz vor dem Ende aus (88.).