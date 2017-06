DFB: Werner zur Nationalmannschaft nachgereist

erschienen am 08.06.2017



Fußball-Nationalspieler Timo Werner ist am Donnerstag zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach nachgereist. Die Ankunft des Stürmers von RB Leipzig bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Ob Werner für das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg einsatzbereit sein wird, blieb zunächst offen.

Der 21-Jährige hatte seine Teilnahme am Länderspiel in Kopenhagen gegen Dänemark (1:1) wegen Magen-Darm-Problemen abgesagt. Werner gehört zum 22-köpfigen deutschen Kader, der den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) bestreiten wird.