Deutsche Gruppe: Aserbaidschan dÃ¼piert Norwegen

Deutsche Gruppe: Aserbaidschan düpiert Norwegen

erschienen am 08.10.2016



Norwegen steht in der Qualifikation zur Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bereits nach zwei Spieltagen mit dem Rücken zur Wand. Das mit vielen Bundesligaprofis gespickte Team der Skandinavier unterlag in Aserbaidschan überraschend 0:1 (0:1) und befindet sich nach zwei Runden noch punkt- und torlos im Tabellenkeller der Gruppe C. Das erste Spiel hatten die Norweger gegen Weltmeister Deutschland 0:3 verloren.

Maksim Medvedev gelang in Baku in der elften Minute der Treffer für die Gastgeber, die zum Auftakt das Außenseiterduell in San Marino 1:0 gewonnen hatten und mit sechs Punkten aktuell auf WM-Kurs liegen.

Norwegens Nationaltrainer Per-Mathias Högmo wies Forderungen nach seinem Rücktritt im Anschluss zurück. "Das ist jetzt nicht die Zeit für diese Art von Fragen", sagte er, betonte aber, dass er auch noch im November gegen Tschechien auf der Bank sitzen werde.

Die großen Tageszeitungen forderten geschlossen eine Trennung von Högmo, Dagbladet schrieb vom "Tod des norwegischen Nationalmannschaftsfußballs". Als Wunschkandidat auf die Nachfolge Högmos gilt der ehemalige Kölner Coach Stale Solbakken vom FC Kopenhagen.