Deutschland startet mit drei Debütanten gegen Dänemark - Draxler Kapitän

erschienen am 06.06.2017



Weltmeister Deutschland startet mit drei Debütanten ins Länderspiel gegen Dänemark am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF) in Kopenhagen. Bundestrainer Joachim Löw nominierte Torhüter Kevin Trapp, Sandro Wagner und Lars Stindl für seine Anfangsformation.

Kerem Demirbay, Diego Demme, Marvin Plattenhardt und Amin Younes könnten im Spielverlauf zu ihrem ersten Einsatz in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kommen. Julian Draxler führt das deutsche Team in Abwesenheit zahlreicher Stammspieler als Kapitän aufs Feld. Draxler ist neben Matthias Ginter der einzige Weltmeister in der Startaufstellung. Der Dortmunder bildet mit Niklas Süle und Antonio Rüdiger eine Dreierkette in der Abwehr.

Im defensiven Mittelfeld spielt Sebastian Ruy neben Leon Goretzka. Davor spielen Joshua Kimmich, Draxler und Jonas Hector hinter dem Sturm-Duo Wagner und Stindl. - Die deutsche Aufstellung:

Trapp - Süle, Rüdiger, Ginter - Rudy, Goretzka - Kimmich, Draxler, Hector - Stindl, Wagner. - Trainer: Löw