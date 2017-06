Draxler auch bei Confed Cup Kapitän

erschienen am 07.06.2017



Julian Draxler wird Fußball-Weltmeister Deutschland auch beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) als Kapitän anführen. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 1:1 (0:1) im Länderspiel in Kopenhagen gegen Gastgeber Dänemark.

"Ich habe vor, dass er Kapitän ist, wenn er spielt. Es kann aber auch sein, dass er mal eine Pause bekommt", sagte Löw, der den Offensivspieler von Paris St. Germain für dessen Auftritt im Bröndby-Stadion lobte: "Er hat die Mannschaft angetrieben. Er hat Verantwortung übernommen und gute Aktionen gehabt."

Löw verzichtet bei der Mini-WM auf zahlreiche Stars. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf Australien, Chile und Kamerun.