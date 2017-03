England gegen Deutschland womöglich ohne Sterling - Jones verletzt

erschienen am 21.03.2017



Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen Deutschland am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund womöglich auch auf Raheem Sterling verzichten. Der Stürmer von Manchester City ist angeschlagen. "Wir müssen das kurzfristig beurteilen", sagte Trainer Gareth Southgate am Mittwoch während der Pressekonferenz in Essen. Sterling hatte zuvor beim Training gefehlt.

Ohnehin muss Southgate Verteidiger Phil Jones (Manchester United) ersetzen, der im Training eine Zehenverletzung erlitten hat. Angreifer Michail Antonio von West Ham United hatte die Reise wegen Oberschenkelproblemen nicht angetreten.

Southgate sieht das Duell mit dem Weltmeister als Beginn eines neuen Zyklus. "Wir müssen in den Spiegel schauen", sagte er: "Wir müssen unsere Vorbereitung, unsere Taktik und Spielweise überdenken. Wir müssen unsere Insel verlassen und von den anderen lernen."