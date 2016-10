Erfolgreiche EM-Revanche verpasst: Spanien nur 1:1 in Italien

erschienen am 06.10.2016



Spanien hat gegen Italien eine erfolgreiche EM-Revanche verpasst, die Squadra Azzurri in der WM-Qualifikation aber zunächst in Schach gehalten. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui musste sich am zweiten Spieltag der WM-Qualifikation in Turin trotz phasenweise drückender Überlegenheit mit einem 1:1 (0:0) gegen die Gastgeber begnügen. Spanien belegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Italien mit vier Punkten Platz zwei in der Gruppe G.

Vor den beiden Fußball-Giganten belegt Albanien, das in Liechtenstein 2:0 (1:0) gewann, mit sechs Zählern Rang eins. Die Albaner hatten zum Quali-Auftakt 2:1 gegen Mazedonien gewonnen, das auch sein zweites Match gegen Israel 1:2 (0:2) verlor. Am kommenden Sonntag trifft Israel auf Liechtenstein, Albanien empfängt Spanien und Mazedonien trifft auf Italien.

In Turin waren die Spanier vom Start weg die tonangebende Mannschaft. Ihre drückende Überlegenheit konnten die Iberer zunächst aber nicht in Treffer ummünzen. Erst ein grober Patzer von Italiens Rekord-Nationalspieler Gianluigi Buffon ermöglichte Vitolo in der 55. Minute das 1:0 für die Gäste. Italiens Torwart und Kapitän hatte bei einer Rettungsaktion an der eigenen Strafraumlinie über den Ball getreten und so Vitolos zweiten Treffer im sechsten Länderspiel ermöglicht.

In der 82. Minute gelang Italien, das die Iberer im EM-Achtelfinale 2:0 geschlagen hatte, durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Daniele De Rossi das 1:1. Der deutsche Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych (München) zeigte nach einem angeblichen Foul von Sergio Ramos an Éder auf den Punkt.

Die Italiener blieben somit auch im 53. Qualifikationsspiel in Folge ohne Niederlage. Spanien hatte sein erstes Gruppenspiel 8:0 gegen Liechtenstein gewonnen, Italien war unter seinem neuen Trainer Giampiero Ventura mit einem 3:1 in Israel gestartet. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde in Russland, der Zweite muss in die Play-offs.