Erstes DFB-Training mit Azubi Klose

erschienen am 09.11.2016



Rekordtorschütze Miroslav Klose ist als Trainer-Azubi in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Am Mittwochabend stand der 38-Jährige bei der Übungseinheit des Weltmeisters im Stadio di Santamonica di Misano Adriatico erstmals in seiner neuen Funktion auf dem Feld. Bundestrainer Joachim Löw begrüßte Klose, der vor einer Woche seine Spielerkarriere offiziell beendet hatte, nach einer längeren Ansprache per Handschlag.

Am ersten Training vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in San Marino nahmen alle 21 Spieler teil, die nach den Absagen von Kapitän und Torwart Manuel Neuer (viraler Infekt) sowie Julian Brandt (Infekt) die Reise nach Italien angetreten hatten. Für die Debütanten Serge Gnabry (Werder Bremen), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg) und Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) waren es die ersten Schritte im A-Team.

Unterdessen gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt, dass für Neuer und Brandt niemand nachnominiert wird. Nach der Quali-Partie in San Marino steht vier Tage später der Länderspiel-Klassiker gegen Italien in Mailand auf dem Programm.