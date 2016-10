Finnland-Coach Backe fordert "Denkpause" fÃ¼r Schiedsrichter

Finnland-Coach Backe fordert "Denkpause" für Schiedsrichter

erschienen am 07.10.2016



Finnlands Fußball-Nationaltrainer Hasse Backe hat nach dem 2:3 in der WM-Qualifikation auf Island heftige Kritik an Schiedsrichter Svein Moen geübt und eine Suspendierung des Norwegers auf bestimmte Zeit gefordert. "Für mich ist klar, dass der Schiri in so einem Fall eine kleine Denkpause erhalten sollte!", schimpfte der eigentlich als besonnen bekannte Schwede: "Wie kann man so einen Schiedsrichter ansetzen? Wir reden hier über die WM-Qualifikation und nicht über irgendein verdammtes Turnier in Abu Dhabi!"

Zum umstrittenen Siegtreffer der Isländer durch Ragnar Sigurdsson in der siebten Minute der Nachspielzeit, bei dem Finnlands Torhüter Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt) die Hand auf dem Ball gehabt hatte, habe er "Reaktionen aus halb Europa erhalten, alle halten das für einen totalen Skandal. Wir wurden um einen Punkt beraubt." Auch Hradecky schimpfte: "Der Schiedsrichter hat sich in die Hose gemacht."