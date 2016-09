Fokus auf Tottenham: Son verzichtet auf Einsatz in der WM-Qualifikation

erschienen am 05.09.2016



Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son will sich ganz auf Tottenham Hotspur konzentrieren und verzichtet deshalb auf einen Einsatz für Südkorea im WM-Qualifikationsspiel gegen Syrien am Dienstag. Der Stürmer hatte zuletzt wegen seiner Teilnahme am olympischen Fußball-Turnier und der Qualifikation große Teile der Saisonvorbereitung und die ersten drei Ligaspiele in England verpasst.

Son war in der vergangenen Woche im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen China (3:2) zum Einsatz gekommen, reiste nun aber vorzeitig ab. "Es tut mir leid für das Nationalteam und den Trainer. Ich werde ihnen die Daumen drücken und hoffe, dass sie gegen Syrien ein gutes Ergebnis holen", so Son.

Der frühere Hamburger war im vergangenen Sommer für knapp 30 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Tottenham gewechselt, stand seitdem in der Premier League aber nur 13-mal in der Startaufstellung der Londoner. Kurz vor dem Ende der Transferperiode war Son beim Bundesligisten VfL Wolfsburg im Gespräch. "Es ist kein gutes Zeichen, wenn Transfergerüchte aufkommen", sagte Son.