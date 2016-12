Für sechste WM-Teilnahme: Buffon will bis 2018 spielen

erschienen am 17.12.2016



Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon hat bekräftigt, in zwei Jahren in Russland seine sechste WM-Endrunde spielen zu wollen. "Mein Ziel ist die Weltmeisterschaft 2018. Nach 23 Jahren Karriere ist es kein Problem, auf 24 oder 25 Jahre zu kommen", sagte der 38-Jährige im Interview mit dem französischen Sportmagazin "L´Equipe".

"Sollte ich feststellen, dass ich nicht mehr fit bin, dass meine Fehler altersbedingt sind, würde ich als erster sagen, dass ich aufhöre", führte Buffon aus: "Ich habe alle daran gewöhnt, ein oder zwei Fehler pro Jahr zu machen. Sobald ich einen Fehler mache, beginnt der Prozess. Doch ich habe immer schon Fehler gemacht, auch als ich 25 war", meinte der Torhüter von Juventus Turin.