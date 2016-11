Gerhardt gibt Debüt in der Nationalmannschaft

erschienen am 15.11.2016



Yannick Gerhardt vom Bundesligisten VfL Wolfsburg gibt sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw beorderte den 22-Jährigen in die Startaufstellung für den Länderspiel-Klassiker gegen Italien am Dienstagabend (20.45 Uhr/ARD) in Mailand. Gerhardt ist der 86. Neuling in der Ära Löw.

Für den erkrankten Manuel Neuer steht Bernd Leno im Tor des Weltmeisters. Gerhardt spielt auf der linken Außenverteidigerposition. Die Viererkette komplettieren Benedikt Höwedes, Shkodran Mustafi und Mats Hummels. Im defensiven Mittelfeld spielen Joshua Kimmich, Julian Weigl und Sebastian Rudy, davor agieren Ilkay Gündogan und Leon Goretzka. Einzige Spitze ist Thomas Müller. - Die deutsche Aufstellung:

Leno - Höwedes, Mustafi, Hummels, Gerhardt - Kimmich, Weigl, Rudy - Goretzka, Gündogan - Müller. - Trainer: Löw