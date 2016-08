Grippaler Infekt: Draxler nicht im DFB-Kader

erschienen am 31.08.2016



Weltmeister Julian Draxler steht kurzfristig nicht im Kader der Fußball-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen Finnland. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist der Wolfsburger wegen eines grippalen Infekts im Hotel in Düsseldorf geblieben. Nach den vorherigen Absagen von André Schürrle (Rückenprobleme) und Emre Can (Kapselverletzung am Fuß) umfasste der DFB-Kader damit noch 21 Spieler.