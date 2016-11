Henderson ersetzt angeschlagenen Rooney als England-Kapitän

erschienen am 14.11.2016



Mittelfeldspieler Jordan Henderson wird die englische Fußball-Nationalmannschaft im Test gegen Spanien als Kapitän auf das Feld führen. Der 26-Jährige vom FC Liverpool übernimmt das Amt vom angeschlagenen Wayne Rooney, der seinem Team am Dienstag (21.00 Uhr) im Wembley-Stadion nicht zur Verfügung steht.

Der Stürmer von Manchester United nahm wegen einer "leichten Knieverletzung" am Montag nicht am Training teil und trat wenig später die Heimreise zu seinem Klub an. Das teilte der englische Verband am Abend mit.

"Ich möchte bei Wayne nichts riskieren, daher haben wir uns so entschieden. Wir haben in der Mannschaft mehrere Anführer, wir haben nicht nur den einen Kapitän", sagte Interims-Teammanager Gareth Southgate schon nach dem Training am Vormittag.

Henderson hatte bereits beim 0:0 gegen Slowenien im vergangenen Monat die Kapitänsbinde getragen, als Rooney auf der Bank Platz nehmen musste.