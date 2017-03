Interessenkonflikt: Mutko-Rückkehr ins FIFA-Council unrealistisch

erschienen am 10.03.2017



Der Russe Witali Mutko, unter anderem Chef des Organisationskomitees für die Fußball-WM 2018 in Russland, muss seine Hoffnung auf eine Wiederwahl in das Council des Weltverbandes FIFA begraben. Wie eine FIFA-nahe Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP verriet, wurde der 58-Jährige hierfür von der FIFA-Prüfungskommission nicht zugelassen. Mutko kündigte direkt an, diese Entscheidung auch zu akzeptieren.

Grund für das Vorgehen der Kommission ist allerdings nicht der McLaren-Report über ein institutionalisiertes Dopingsystem, in dem Mutkos Name prominent auftaucht. Da Mutko mittlerweile zum russischen Vize-Premierminister aufgestiegen ist, verhindern vielmehr mögliche politische Interessenkonflikte eine Wiederwahl.