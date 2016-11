Italien gegen Deutschland ohne verletzten Barzagli

erschienen am 07.11.2016



Die italienische Fußball-Nationalmannschaft muss im Prestigeduell gegen Deutschland auf Abwehrspieler Andrea Barzagli verzichten. Der 25 Jahre alte Verteidiger von Juventus Turin verletzte sich am Sonntag beim 2:1-Sieg bei Chievo Verona in der Serie A an der linken Schulter. Der ehemalige Wolfsburger war bereits in der 5. Minute ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Nationalcoach Giampiero Ventura berief für Barzagli Davide Astori vom AC Florenz in den Kader. Italien tritt am Samstag zum WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein an. Drei Tage später steht in Mailand das Länderspiel gegen Weltmeister Deutschland auf dem Programm.