Italien in Israel ohne De Rossi und Bonucci

erschienen am 02.09.2016



Verteidiger Leonardo Bonucci und Mittelfeldspieler Daniele De Rossi fehlen Italien beim Start in die Qualifikation zur Fußball-WM 2018. Auch der Einsatz des früheren Wolfsburgers Andrea Barzagli am Montag (20.45 Uhr) in Haifa gegen Gastgeber Israel ist fraglich. Dies teilte Nationaltrainer Giampiero Ventura nach dem Länderspiel gegen Frankreich (1:3) am Donnerstagabend in Bari mit. Bonucci steht aus familiären Gründen nicht zur Verfügung, De Rossi und Barzagli sind angeschlagen.