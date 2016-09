Italiens Nationalspieler De Rossi fÃ¤llt zwei Wochen aus

Italiens Nationalspieler De Rossi fällt zwei Wochen aus

erschienen am 05.09.2016



Der italienische Fußball-Nationalspieler Daniele De Rossi fällt zwei Wochen aus. Am Montag unterzog sich der Mannschaftskollege von Antonio Rüdiger beim AS Rom einem Medizincheck, der ein subkutanes Hämatom im linken Bein ergab.

Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass der 33-Jährige der Squadra Azzurra zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Israel fehlen würde, nachdem er beim 1:3 im Testspiel gegen Frankreich verletzt ausgewechselt worden war.