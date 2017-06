Kein Ersatz für Sané: DFB-Team mit 22 Spielern zum Confed Cup

erschienen am 06.06.2017



Fußball-Weltmeister Deutschland wird nach dem Ausfall von Leroy Sané nur mit 22 Spielern zum Confed Cup nach Russland (17. Juni bis 2. Juli) reisen. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw. "Ich gehe davon aus, dass alle Spieler einsatzfähig sind. Dann werden wir keinen Spieler nachnominieren", sagte Löw nach dem 1:1 (0:1) im Länderspiel in Kopenhagen gegen Gastgeber Dänemark.

Offensivspieler Sané hatte seine Teilnahme an der WM-Generalprobe wegen einer Nasen-OP abgesagt. Löw muss seinen Kader am Mittwoch dem Weltverband FIFA nennen, er könnte 23 Profis berufen. Timo Werner soll nach seinen Magen-Darm-Problemen am Donnerstag zur Mannschaft stoßen und dann auch zum Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg gegen San Marino zählen. Entwarnung gab Löw auch beim in Kopenhagen kurz vor dem Ende ausgewechselten Jonas Hector: "Ich habe keine negativen Nachrichten gehört. Er hatte einen Kampf, es ist keine muskuläre Sache."