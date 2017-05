Khedira verteidigt Löw: "Keine Hobby-Truppe"

erschienen am 30.05.2017



Sami Khedira nennt den Verzicht auf zahlreiche Weltmeister im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) alternativlos. "Wir sind am Limit. Es wäre fahrlässig, wenn Bundestrainer Joachim Löw das ignorieren würde", sagte der Mittelfeldspieler von Juventus Turin der Bild-Zeitung.

Löw hatte nur drei Weltmeister in sein 23-köpfiges Aufgebot berufen: Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Julian Draxler (Paris St. Germain) und Matthias Ginter (Borussia Dortmund). Zuletzt sagte noch Leroy Sané (Manchester City) wegen einer Nasen-OP ab.

Viele Weltmeister wie Khedira, der am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Champions-League-Finale in Cardiff auf seinen Kollegen Toni Kroos und Real Madrid trifft, haben kräftezehrende Monate und Jahre hinter sich. Doch auch ohne sie fahre die Nationalmannschaft "mit einem Kader, den viele andere Länder gerne hätten. Keine Hobby-Truppe."