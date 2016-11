Khedira weg - DFB-Team mit 20 Spielern nach Rom und Mailand

erschienen am 12.11.2016



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird nach dem 8:0 (3:0)-Erfolg in der WM-Qualifikation in San Marino mit 20 Spielern am Samstag nach Rom und zum Länderspiel-Klassiker am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand gegen Gastgeber Italien reisen. Einzig Sami Khedira hat wie zuvor mit Bundestrainer Joachim Löw abgesprochen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem vierten Sieg im vierten Qualifikationsspiel auf dem Weg nach Russland 2018 verlassen.

Löw geht auch davon aus, dass auch Mario Gomez gegen die Italiener einsatzbereit ist. "Ich denke schon, dass er spielen kann", sagte Löw. Der Stürmer des VfL Wolfsburg hatte in San Marino einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen.

Bevor der Weltmeister sein letztes Spiel im Jahr 2016 bestreitet, geht es nach Rom. Dort steht am Montag eine Privataudienz bei Papst Franziskus auf dem Programm. "Das ist für die Spieler und uns alle eine außergewöhnliche Sache", sagte Löw.