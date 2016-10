LÃ¶w erwartet zwei Siege

Löw erwartet zwei Siege

erschienen am 07.10.2016



Bundestrainer Joachim Löw hat seine Mannschaft vor den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien am Samstag in Hamburg und drei Tage später gegen Nordirland in Hannover (beide 20.45 Uhr/RTL) in die Pflicht genommen. "Ich gehe davon aus, dass wir die Punkte einfahren. Die klare Zielvorgabe heißt: sechs Punkte für uns", sagte Löw auf der Pressekonferenz am Freitag.

Mit zwei Erfolgen gegen die wohl stärksten Gegner in der Gruppe C würde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem souveränen Auftaktsieg in Norwegen (3:0) einen großen Schritt Richtung WM 2018 in Russland machen. "Die Mannschaft macht einen guten Eindruck und wirkt sehr konzentriert", sagte Löw.