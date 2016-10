LÃ¶w setzt weiter auf junge Spieler

Löw setzt weiter auf junge Spieler

erschienen am 07.10.2016



Fußball-Bundestrainer Joachim Löw setzt auch künftig auf junge Spieler wie Leroy Sané, Jonathan Tah und Niklas Süle. "Es bleibt unser Ziel, junge Spieler heranzuführen. Das muss nicht immer in wenigen Wochen passieren, sondern über einen Zeitraum von zwei Jahren", sagte Löw, der Sané (20), Tah (20) und Süle (21) nicht für die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Nordirland berücksichtigt und stattdessen zur U21 abgegeben hatte.

Für das WM-Qualifikationsspiel in San Marino (11. November) und das Länderspiel vier Tage später in Mailand gegen Italien plant Löw aber wieder mit Nachwuchskräften. "In San Marino und Italien wird es sicher so sein, dass wieder einige der jungen Spieler bei uns sein werden", sagte Löw am Freitag in Hamburg.