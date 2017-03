Muskuläre Probleme: Werner fällt für Aserbaidschan aus

erschienen am 22.03.2017



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Aserbaidschan auf Stürmer Timo Werner verzichten. Der Debütant von RB Leipzig musste beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen England in Dortmund wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt werden (77.).

"Es sieht nicht so positiv aus", sagte Bundestrainer Joachim Löw am späten Mittwochabend, "es sieht so aus, dass er morgen nach Hause gehen muss. Am Sonntag wird er nicht einsetzbar sein." Werner war im Klassiker als 87. Debütant unter Löw zu seinem ersten Länderspiel gekommen.