Nach 678 Minuten: Aues Nasarow beendet deutsche Rekordserie

erschienen am 26.03.2017



Deutschland-Legionär Dimitri Nasarow vom Zweitligisten Erzgebirge Aue hat nach 678 Minuten ohne Gegentor die Rekordserie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Der Mittelfeldspieler (26) traf im WM-Qualifikationsspiel in Baku zum zwischenzeitlichen 1:1 für Aserbaidschan (31.). Torhüter Bernd Leno war in seinem vierten Länderspiel machtlos.

Das zuvor letzte Gegentor hatte die DFB-Elf beim 0:2 im EM-Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich hinnehmen müssen. Seither waren Kapitän Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Leno in über sieben Spielen unbezwungen geblieben.