Nach sieben Sekunden: Schnellstes WM-Quali-Tor durch Belgier Benteke

erschienen am 10.10.2016



Der belgische Fußball-Nationalstürmer Christian Benteke hat das schnellste Tor in der Geschichte der WM-Qualifikation erzielt. Am dritten Spieltag der Gruppe H markierte der 25-Jährige im Spiel gegen Fußballzwerg Gibraltar bereits nach sieben Sekunden das 1:0. Es war zugleich das schnellste Länderspiel-Tor in der Geschichte des belgischen Verbandes.

Den bisherigen Rekord in der WM-Qualifikation hatte im Jahr 1993 Davide Gualtieri aus San Marino erzielt. Beim 1:7 gegen England hatte der Stürmer nach acht Sekunden getroffen. Den Rekord bei einer WM-Endrunde hält seit dem Turnier 2002 der Türke Hakan Sükür, der im Spiel um Platz drei gegen Co-Gastgeber Südkorea nach elf Sekunden erfolgreich war.