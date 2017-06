Nationalmannschaft: Mustafi Ersatzkapitän für Draxler

erschienen am 09.06.2017



Weltmeister Shkodran Mustafi wird in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis nach dem Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) der erste Ersatzkapitän sein. "Wenn Julian Draxler nicht spielen kann, wird er das machen", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach. Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die DFB-Elf in der WM-Qualifikation in Nürnberg gegen San Marino.

Mustafi (25), Innenverteidiger beim FC Arsenal in der englischen Premier League, war beim Test in Kopenhagen gegen Dänemark (1:1) wegen Spätfolgen einer Gehirnerschütterung geschont worden. "Gegen San Marino wird er von Anfang an spielen", sagte Löw. Draxler (Paris St. Germain) hatte am Donnerstag wegen einer Kapselreizung im Knie mit dem Training ausgesetzt.