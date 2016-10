Nationalmannschaft sorgt wieder fÃ¼r Top-Quote

Nationalmannschaft sorgt wieder für Top-Quote

erschienen am 12.10.2016



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit ihrem Sieg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (2:0) dem übertragenden Sender RTL erneut eine Top-Quote beschert. Die erste Halbzeit des Spiels in Hannover verfolgten 9,63 Millionen TV-Zuschauer (Marktanteil: 28,7 Prozent), im zweiten Durchgang schalteten sogar 11,02 Millionen (MA: 37,8) ein.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führt die Tabelle der Gruppe C mit neun Punkten vor Außenseiter Aserbaidschan (7) an. Das nächste Qualispiel steht für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 11. November in San Marino an.