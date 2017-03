Niederlande entlassen Bondscoach Danny Blind

erschienen am 26.03.2017



Der niederländische Fußball-Verband hat einen Tag nach dem 0:2 in Bulgarien in der WM-Qualifikation Nationaltrainer Danny Blind entlassen. Die Trennung von dem 55-Jährigen bestätigte der KNVB am Sonntagabend in einer Pressemitteilung. Blind war seit Sommer 2015 im Amt. Die Niederlande drohen die WM 2018 in Russland zu verpassen.