Nordirland: Mit ZerstÃ¶rertaktik zur Sensation gegen DFB-Team

Nordirland: Mit Zerstörertaktik zur Sensation gegen DFB-Team

erschienen am 10.10.2016



Die nordirische Fußball-Nationalmannschaft will im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover mit einer Zerstörertaktik die Sensation schaffen. "Wir können nicht wie die Tschechen 4-4-2 und mit offenem Visier spielen, dann kassieren wir ein frühes Tor und das Spiel ist nach 25 Minuten vorbei", sagte Trainer Michael O'Neill am Montag.

Der Schlüssel zum Erfolg sei Disziplin - "mit und ohne Ball", ergänzte der Coach. "Die Deutschen machen dir überall Probleme, nicht nur über Ballbesitz. Ihr Umschaltspiel ist verdammt schnell, sie nutzen das gesamte Feld zu ihrem Vorteil. Das Schwierigste ist es, diszipliniert zu bleiben", sagte er bei der Pressekonferenz in der HDI-Arena.

Von den Nordiren erwarte in der Neuauflage des EM-Gruppenspiels (0:1) "niemand etwas, der Druck liegt ganz klar auf den Deutschen, sie sind Weltmeister", betonte O'Neill: "Wir haben nichts zu verlieren. Ich weiß nicht, ob wir über 90 Minuten Spaß haben können, aber meine Spieler sind zu allem bereit."

Das bestätigte auch Kapitän Steven Davis. "Es wird ein hartes Stück Arbeit, wir müssen alle in Topform sein, aber wir werden alles geben. Vielleicht geht dann ja was...", sagte der Mittelfeldspieler vom FC Southampton. "Die Deutschen", sagte Davis, "haben eine sehr intelligente Mannschaft, sind technisch sehr beschlagen und scheinen immer die richtige Lösung zu finden".

Das gelte besonders für Toni Kroos. "Er diktiert das deutsche Spiel", sagte Davis, "wir müssen versuchen, ihn irgendwie zu stoppen. Aber selbst wenn uns das gelingt, dann lassen wir automatisch andere durch - und sie haben auf dem ganzen Platz Topspieler." Kroos und Co., weiß Davis seit dem jüngsten Duell in Paris, sind in echt sogar "noch besser als im Fernsehen".