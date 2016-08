Norwegen-Patzer bei Generalprobe fÃ¼r Weltmeister-Gastspiel

Norwegen-Patzer bei Generalprobe für Weltmeister-Gastspiel

erschienen am 31.08.2016



Norwegens Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Generalprobe für den Auftakt zur WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) gegen Titelverteidiger Deutschland verpatzt. Vier Tage vor dem Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Oslo mussten die Skandinavier gegen Weißrussland eine 0:1 (0:0-Heimpleite quittieren.

"Das war peinlich, das war schwach. Gegen Deutschland müssen wir uns um 100 Prozent steigern, wenn wir eine Chance haben wollen", kommentierte Norwegens Kapitän Stefan Johansen die Niederlage nach Weißrusslands Siegtor durch Sergej Kriwez zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel.

Bei den Hausherren hütete Orjan Nyland vom Bundesligisten FC Ingolstadt das Tor und machte beim Gegentreffer keine gute Figur. Von den übrigen Deutschland-Legionären standen die Zweitliga-Profis Even Hovland (Nürnberg), Stefan Strandberg (Hannover 96) und Veton Berisha (Greuther Fürth) in Norwegens Anfangsformation.