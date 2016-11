Oberschenkelverletzung: Toprak muss pausieren

erschienen am 08.11.2016



Verteidiger Ömer Toprak vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen wird der türkischen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen den Kosovo in Antalya nicht zur Verfügung stehen. Wie der türkische Verband TFF am Dienstag mitteilte, setzt der 27-Jährige aufgrund einer Zerrung im hinteren linken Oberschenkel aus. Wie lange Toprak pausieren muss, war zunächst nicht klar.