Österreich torlos gegen die Slowakei

erschienen am 15.11.2016



Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat auch in ihrem letzten Spiel des Jahres den Weg aus der Krise nicht gefunden. Mit insgesamt zehn Deutschland-Profis kam die rot-weiß-rote Auswahl am Dienstagabend im Test gegen die Slowakei nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Mannschaft des umstrittenen Trainers Marcel Koller hatte am vergangenen Samstag in der WM-Qualifikation gegen Irland zu Hause 0:1 verloren und nun nur noch geringe Chancen auf ein Ticket für die Endrunde 2018 in Russland.

Vor nur rund 14.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion bot Koller gegen die Slowakei zu Beginn unter anderem Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger (beide Bayer Leverkusen), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Markus Suttner, Lukas Hinterseer (beide FC Ingolstadt), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05) und Martin Harnik (Hannover 96) auf.

In der zweiten Hälfte standen zudem David Alaba (Bayern München), Martin Hinteregger (FC Augsburg) und Florian Klein (VfB Stuttgart) auf dem Platz. Der erhoffte Sieg gelang aber nicht. Der enttäuschend geringe Kartenverkauf überraschte, da alle Tickets lediglich fünf Euro gekostet hatten. Das Happel-Stadion hat ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Zuschauern.