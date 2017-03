Pulisic trifft bei Kantersieg der US-Boys

erschienen am 25.03.2017



In Spiel eins nach der Ära Jürgen Klinsmann hat Borussia Dortmunds Jungstar Christian Pulisic in der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 zu einem wichtigen Sieg der USA beigetragen. Der 18-Jährige traf beim 6:0 (3:0)-Erfolg im kalifornischen San Jose gegen Honduras zum zwischenzeitlichen 4:0.

Mann des Tages im Team des neuen Trainers Bruce Arena war Clint Dempsey. Der 34-Jährige, der sechs Monate wegen Herzproblemen pausieren musste, traf gleich dreimal. Die USA hatten die ersten beiden Spiele gegen Mexiko (1:2) und Costa Rica (0:4) verloren, daraufhin musste Klinsmann seinen Posten räumen. Für ihn kehrte Arena auf die Bank zurück, er steht gewaltig unter Erfolgsdruck.

In der Tabelle der Nord- und Mittelamerikagruppe (CONCACAF) belegen die USA nach dem ersten Sieg im dritten Spiel Platz vier. Nächster Gegner ist am kommenden Dienstag Panama, das nach dem 0:1 (0:1) bei Trinidad und Tobago vier Punkte aufweist.

Platz eins verteidigte Mexiko erfolgreich. Im Spitzenspiel in Mexiko-Stadt setzte sich der Gastgeber gegen Costa Rica mit 2:0 (2:0) durch. Für die Führung sorgte Bayer Leverkusens Stürmerstar Javier "Chicharito" Hernandez in der siebten Minute.

Die ersten drei Teams der Schlusstabelle qualifizieren sich direkt für die WM 2018 in Russland, der Vierte muss in die Qualifikationsspiele gegen den Fünften der Asien-Quali.