RTL Ã¼bertrÃ¤gt die WM-Qualifikation live

RTL überträgt die WM-Qualifikation live

erschienen am 01.09.2016



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Sonntag in die Mission Titelverteidigung, und der Kölner Privatsender RTL übertragt erneut alle Pflichtspiele der Mannschaft um ihren neuen Kapitän Manuel Neuer live. Den Anfang macht das erste Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland gegen Norwegen (ab 20 Uhr), auch die weiteren neun Begegnungen werden bei RTL zu sehen sein.

Die Partien der U21-Nationalmannschaft werden ebenfalls von der Kölner Sendergruppe übertragen. Das achte EM-Qualifikationsspiel gegen Finnland am 6. September übertragt n-tv live (ab 17.45 Uhr). Am gleichen Tag zeigt RTL Nitro das WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und den Niederlanden.

RTL hatte sich bereits die Rechte für die Qualifikation zur vergangenen Europameisterschaft in Frankreich gesichert und alle Pflichtspiele der deutschen Mannschaft gezeigt.