Robben nach einem Jahr Pause wieder im Oranje-Aufgebot

erschienen am 04.11.2016



Arjen Robben kehrt nach einem Jahr Pause in die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bondscoach Danny Blind berief den Offensivstar vom deutschen Meister Bayern München in sein 25-köpfiges Aufgebot für das Länderspiel am 9. November in Amsterdam gegen Belgien und das WM-Qualifikationsspiel vier Tage später bei Gastgeber Luxemburg.

Laut Blind werde Robben gegen Belgien in Abstimmung mit dessen Verein jedoch noch geschont. "Ich will ihn gegen Luxemburg zu 100 Prozent einsetzen können", sagte der 55-Jährige.

Robben hatte das letzte seiner bislang 88 Länderspiele am 13. November 2015 beim 3:2 in Wales bestritten. Danach kam der 32-Jährige auch aufgrund von Verletzungsproblemen nicht mehr für Oranje zum Einsatz.

Zweiter Bundesliga-Profi im Aufgebot ist der Wolfsburger Verteidiger Jeffrey Bruma. Zudem sind die früheren Deutschland-Legionäre Bas Dost (Sporting Lissabon) und Luuk de Jong (PSV Eindhoven) dabei.