Ronaldo trifft doppelt und zieht mit Müller gleich: Portugal bleibt Schweiz auf den Fersen

erschienen am 13.11.2016



Europameister Portugal hat seine Chancen auf die direkte Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland aufrecht gehalten. Die Mannschaft von Trainer Fernando Santos besiegte Estland dank eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo 4:1 (1:0) und bleibt mit drei Punkten Rückstand auf die Schweiz Zweiter. Die Eidgenossen gewannen mit 2:0 (1:0) gegen die Färöer und führen die Gruppe B mit zwölf Zählern aus vier Spielen souverän an.

Superstar Ronaldo erzielte in Faro per Foulelfmeter (28.) die Führung, zuvor war Nani zu Fall gebracht worden. Nach etwa einer Stunde hätte Ronaldo ebenfalls per Foulelfmeter für die Vorentscheidung sorgen können, traf jedoch nur den Pfosten (59.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Arturs Zjuzins (67.) brachte William Carvalho (70.) wieder in Führung, ehe Ronaldo (85.) sein 68. Länderspieltor folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Bruno Alves (90.+2) nach Zuspiel des Dortmunders Raphaël Guerreiro, nachdem Renato Sanches von Bayern München eingewechselt worden war.

Ronaldo schloss damit zu Gerd Müller und Irlands ehemaligem Stürmerstar Robbie Keane auf. Auf Europas Rekordtorjäger Ferenc Puskas, zwischen 1945 und 1956 für Ungarn aktiv und 84 Mal erfolgreich, hat der dreimalige Weltfußballer allerdings noch großen Rückstand.

Für die Schweiz trafen in Luzern der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Profi Eren Derdiyok (27.) und Stephan Lichtsteiner (83.). Dabei kamen die Bundesliga-Profis Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Fabian Schär (TSG Hoffenheim), Ricardo Rodríguez (VfL Wolfsburg), Johan Djourou (Hamburger SV), und Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen) über die vollen 90 Minuten zum Einsatz, Valentin Stocker (Hertha BSC) spielte bis zur 69. Minute.

Ungarn holte unter der Leitung des deutschen Trainers Bernd Storck derweil ebenfalls einen Pflichtsieg. Der EM-Teilnehmer gewann im WM-Qualifikationsspiel gegen Fußball-Zwerg Andorra 4:0 (2:0) und ist mit sieben Punkten weiter Dritter.

Zoltan Gera (34.), Adam Lang (43.), Adam Gyurcso (73.) und Bundesliga-Profi Adam Szalai (1899 Hoffenheim/89.) erzielten in Budapest die Treffer, die weiteren Bundesliga-Legionäre Peter Gulacsi (RB Leipzig) und Laszlo Kleinheisler (Darmstadt 98) spielten ebenfalls von Beginn an.