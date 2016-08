Rooney bleibt KapitÃ¤n der englischen Nationalmannschaft

Rooney bleibt Kapitän der englischen Nationalmannschaft

erschienen am 30.08.2016



Auch der neue Trainer Sam Allardyce setzt auf Wayne Rooney als Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 30 Jahre alte Stürmer wird am Sonntag zum Auftakt der Qualifikation für die WM in Russland das Team gegen die Slowakei in Trnava auf das Feld führen. Das bestätigte Allardyce am Montag.

"Er war bisher ein exzellenter Kapitän. Die Art und Weise, wie er diese Rolle ausgefüllt hat, hat mir meine Entscheidung sehr leicht gemacht", sagte Allardyce. Rooney, der mit 52 Treffern die englische Rekordtorschützenliste anführt, ist bereits seit zwei Jahren Spielführer der "Three Lions". In der Rangliste der Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen liegt Rooney gemeinsam mit David Beckham mit 115 Partien auf dem geteilten zweiten Platz hinter Torhüter-Legende Peter Shilton (125).