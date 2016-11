Rückkehrer Robben führt Niederlande zu Arbeitssieg

erschienen am 13.11.2016



Mit Rückkehrer Arjen Robben als Torschütze haben die Niederlande in der WM-Qualifikation nur mit Mühe eine Blamage verhindert. Beim glanzlosen 3:1 (1:1) in Luxemburg erzielte der 32-Jährige von Bayern München das 1:0 und wurde zur Pause angeschlagen ausgewechselt. Für den lange verletzten Robben war es in seinem ersten Länderspiel seit November 2015 das 31. Tor für Oranje.

"Ich denke nicht, dass es sich um eine ernsthafte oder längere Verletzung handelt. Ich wollte weiterspielen, aber in solch einem Moment musst du deinem Verstand folgen", sagte Robben, der nach einem Sprint einen Krampf im Oberschenkel gespürt hatte. Deutliche Kritik übte er an den Platzverhältnissen: "An einigen Stellen stand ich im Matsch. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren."

Das Team von Bondscoach Danny Blind, bei dem Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg 90 Minuten zum Einsatz kam, schob sich durch den Sieg in Gruppe A mit sieben Zählern zwischen Frankreich (10) und Schweden (7) auf Rang zwei.

Robben (36.) traf mit einem Linksschuss ins lange Eck zur Führung, ehe Maxime Chanot vom New York City FC (44.) mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter überraschend ausglich. Joker Memphis Depay (59./84.) verhinderte im zweiten Durchgang mit einem Doppelpack eine Blamage.

Auf Rang vier kletterte Bulgarien (6) durch ein 1:0 (1:0) gegen das weiter sieglose Weißrussland (2). Iwelin Popow (10.) erzielte das entscheidende Tor.