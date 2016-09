Rund 8,7 Millionen sahen deutschen 3:0-Erfolg in Oslo bei RTL

erschienen am 05.09.2016



RTL verbuchte bei der Live-Übertragung des ersten WM-Qualifikationsspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Endrunde 2018 in Russland am Sonntagabend in Oslo gegen Norwegen (3:0) mit rund 8,7 Millionen Zuschauern eine durchschnittliche Quote. Der Marktanteil betrug rund 27 Prozent.

In der ersten Halbzeit verbuchte der Kölner Sender 8,25 Millionen Zuseher (MA: 23,2), in den zweiten 45 Minuten schalteten 9,07 Millionen (MA: 30,7) ein. Das Abschiedsspiel von DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger am vergangenen Mittwoch in Mönchengladbach gegen Finnland hatten im ZDF 8,14 Millionen (MA: 30 Prozent) verfolgt.