Sorg: "Alle Spieler einsatzbereit" gegen Nordirland

erschienen am 11.10.2016



Bundestrainer Joachim Löw kann im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Hannover gegen Nordirland auf seine bestmögliche Mannschaft zurückgreifen. "Es gab den einen oder anderen Spieler, der ein paar Wehwehchen hatte, aber jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass alle Spieler einsatzbereit sind und wir aus dem Vollen schöpfen können", sagte Löws Assistenztrainer Marcus Sorg bei dfb.de.

Weltmeister Jerome Boateng hatte am Samstag im Spiel gegen Tschechien in Hamburg (3:0) einen Schlag abbekommen und als Vorsichtsmaßnahme am Montagabend in Hannover nicht am Abschlusstraining teilgenommen. Jonas Hector und Julian Draxler waren ebenfalls leicht angeschlagen.