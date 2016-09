SÃ¼dkorea: Stielike kritisiert StarstÃ¼rmer Son

Südkorea: Stielike kritisiert Starstürmer Son

erschienen am 27.09.2016



Ungewohnt offen hat der südkoreanische Fußball-Nationaltrainer Ulli Stielike seinen Starstürmer Heung-Min Son von Tottenham Hotspur kritisiert. Der ehemalige DFB-Coach monierte das "problematische" Auftreten des ehemaligen Hamburger und Leverkusener Bundesliga-Profis.

"Sein Betragen außerhalb des Spielfeldes könnte problematisch werden. Das haben viele Leute auf den Tribünen und im Fernsehen gesehen", sagte Stielike bei der Bekanntgabe seines Aufgebots für die WM-Qualifikationsspiele im kommenden Monat gegen Katar und Iran.

Sogar eine Nichtberücksichtigung des Torjägers schloss der deutsche Fußballlehrer nicht aus: "Ich muss an das gesamte Team denken. Alle Spieler müssen vorsichtig sein." Zuletzt hatte Son in zwei Premier-League-Spielen für die Spurs vier Tore erzielt. Im Sommer war eine Rückkehr Sons in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg nur knapp gescheitert.

Beim letzten Länderspiel gegen China hatte Stielike Son in der Schlussphase ausgewechselt, frustriert hatte der Offensivspieler eine Wasserflasche weggetreten. Im Juni hatte sich Son öffentlich entschuldigt, nachdem er nach einer erneuten Auswechslung ein Handtuch wutentbrannt in Richtung Bank bei der 1:6-Pleite gegen Spanien geschleudert hatte.