Ter Stegen gegen San Marino im Tor

erschienen am 10.11.2016



Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird am Freitag (20.45 Uhr/RTL) beim WM-Qualifikationsspiel in Serravalle gegen San Marino im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den erkrankten Kapitän Manuel Neuer ersetzen. Darauf legte sich Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag fest. Bernd Leno (Bayer Leverkusen) wird am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) beim Klassiker gegen Italien in Mailand zwischen den Pfosten stehen. Neuer hatte wegen eines viralen Infekts absagen müssen.